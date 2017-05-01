В Госдуме предлагают повысить возраст для покупки крепкого алкоголя

Минимально допустимый возраст для покупки крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на законопроект, внесенный Законодательным собранием Ленинградской области.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Согласно законопроекту, не допускается розничная продажа лицу, не достигшему 21 года, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%. В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем возраста 21 года продавец будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

"По опросам, проведенным среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет. Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ не поддерживает законопроект. Как отмечается в отзыве кабинета министров на проект документа, предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. "Исходя из этого, предполагается, что к восемнадцатилетнему возрасту гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей гражданина в полном объеме", - указывается в отзыве.