Путин констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 60%

Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа несовершеннолетних наркоманов на 60%. Он также озвучил данные статистики, согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. наркоманов, а по неофициальной информации их число превышает 2 млн.

"Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тыс. человек, - сказал глава государства на заседании Совбеза. - К сожалению, за последние пять лет эта цифра не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%". Путин посетовал, что, по неофициальным данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн наркоманов делают это регулярно.

Президент обратил внимание на то, что расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. "Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины, - отметил он. - Не прекращаются попытки распространения в российских регионах и афганских наркотиков, в том числе героина".

Путин подчеркнул, что уровень наркопреступности остается высоким, а при распространении запрещенных веществ все чаще используются современные средства коммуникации и электронных платежей.

Президент сообщил, что на заседании Совбеза рассмотрены меры для того, чтобы сделать государственную антинаркотическую стратегию более эффективной. "Нужно определить меры, направленные на сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков; снижение негативных последствий для безопасности общества и государства, здоровья граждан", - заключил он.

По словам президента, уровень координации госорганов и общественных антинаркотических организаций необходимо качественно повысить. "С учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества", - сказал он. По словам главы государства, в приоритетном порядке надо выявлять и перекрывать каналы поставок наркотиков из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков украинского, европейского и азиатского происхождения, пресекать деятельность наркодилеров и связанных с ними организованных преступных групп, в том числе и транснациональных.

"Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпидкой и для террористических, экстремистских структур, - подчеркнул Путин. - Надо совершенствовать и систему профилактики наркомании, с использованием современных методик выявлять наркозависимых на ранних стадиях, качественно лечить и реабилитировать больных".

Как отметил президент, нужно также продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в СМИ, формировать устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков. По словам главы государства, необходимо наращивать сотрудничество с антинаркотическими органами других стран, в том числе в форматах ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, "доводить до мировой общественности нашу позицию о недопустимости либерализации международно-правового режима контроля над наркотиками".