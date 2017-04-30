В Самарской области несовершеннолетние братья подозреваются в убийстве соседа

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних братьев, подозреваемых в убийстве.

По версии следствия, 25 апреля подозреваемые на почве личных неприязненных отношений нанесли множественные удары палкой по голове и туловищу 43-летнему соседу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Тело потерпевшего было обнаружено 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский Красноярского района, где накануне он и распивал спиртные напитки с подозреваемыми.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.04.2017 14:35 [270] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus