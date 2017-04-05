На стадионе «Труд» активизировались строительные работы

27 апреля состоялось выездное совещание депутатов думы Тольятти по рассмотрению ситуации с завершением строительства стадиона «Труд», начавшегося осенью прошлого года. После реконструкции стадион «Труд» должен будет использоваться в качестве тренировочной базы и места проведения соревнований по футболу и различным легкоатлетическим дисциплинам.

На проектирование и реконструкцию этого спортивного объекта было суммарно выделено более 77 млн рублей, поэтому на заседании депутатской комиссии в думе 18 апреля депутаты уделили пристальное внимание вопросам - на какие работы и в какие сроки будут расходоваться эти бюджетные средства. Председатель комиссии Борислав Гринблат, присутствовавший на выездном заседании отметил, что подрядчик (АО «Компания «БАМАРД»), фактически, сорвала сроки проведения работ в 2016 году, сославшись на неблагоприятные погодные условия. Чтобы удостовериться, что продолжение работ данным подрядчиком в 2017 году осуществляется на объекте, депутаты решили провести выездное заседание.

Как выяснилось в ходе осмотра, 27 апреля были начата уборка территории и восстановление разметки после зимы. Борислав Гринблат заострил внимание коллег, что работы начались только после того, как вопрос о состоянии дел на стадионе был рассмотрен в Думе.

Есть определенные проблемы и с трибуной, несмотря на то, что подрядчик уверил, что они «почти готовы». Между тем, еще необходимо прикрутить сиденья, покрасить (они уже загрунтованы) и установить крышу. Проектом предусмотрено 2 зрительских трибуны на 250 мест каждая. Однако одна из трибун сочленена с недостроенным объектом, расположенным на соседнем участке, не принадлежащем муниципалитету. Это значит, что трибуну придётся отгородить от соседнего объекта, сообщает пресс-служба тольяттинской думы.

План-график предусматривает окончание работ в середине июля 2017 года. Пока не сданы работы никаких авансовых платежей или предоплаты не планируется. В этом всех присутствующих заверил Олег Малахов, директор КСДЮСШОР №12 «Лада», выступающий заказчиком по данному договору с подрядчиком. При этом объем работ довольно внушительный, а времени остается не так уж и много.

По итогам совещания парламентарии рекомендовали администрации Тольятти рассмотреть возможность завершения работ по реконструкции стадиона «Труд» к юбилейному Дню города - до 1 июня 2017 года. А также принять меры по отслеживанию хода работ: установить видеонаблюдение или же периодически размещать на информационных ресурсах администрации города фотографии по ходу реконструкции стадиона.