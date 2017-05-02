В Тольятти на бульваре Приморский выявили незаконный игорный клуб

Прокуратурой Автозаводского района во взаимодействии с общественной организацией «Комитет по борьбе с коррупцией» инициировано проведение сотрудниками ОП № 21 УМВД России по г.о. Тольятти проверочных мероприятий по выявлению на территории района незаконных игорных заведений и проверены конкретные адреса.

По результатам проверки по адресу: г. Тольятти, б-р Приморский, 14а установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности, с места происшествия изъято оборудование, сообщили в региональной прокуратуре.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые процессуальные действия.

Прокуратурой района своевременность и законность принятия процессуальных решений правоохранительными органами взяты на контроль.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 07:23 [233] (0)
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