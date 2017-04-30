Генеральным менеджером «Лады» станет Владимир Асеев. Артис Аболс покинул клуб

Должность генерального менеджера тольяттинской «Лады» займёт Владимир Алексеевич Асеев, сообщает «Чемпионат». В настоящее время он является председателем правления Межрегионального координационного центра «Поволжье».

В прошлом сезоне «Лада» финишировала на предпоследнем месте в Восточной конференции.

Артису Аболсу, возглавлявшему тольяттинский клуб последние два сезона, не был предложен новый контракт. Издание сообщает также о том, что Аболс покинет клуб и станет помощником главного тренера Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо».

Напомним, ранее сообщалось о том, что клуб из Тольятти может возглавить Андрей Разин.