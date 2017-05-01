Неделя Тольятти: директор УК отправится в колонию, новые резиденты ТОР, как город отпразднует День Победы

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

День Победы в Тольятти

Администрация Тольятти опубликовала полную афишу мероприятий ко Дню Победы. Настоящим украшением праздника станет торжественный марш на площади Свободы из тысячи военнослужащих различных войсковых частей, выступление пилотажной группы "Русь" и, конечно, зрелищные салюты во всех районах города.

Накануне праздника город посетит Николай Меркушкин, который будет участвовать в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Славы в парке Победы и примет участие в праздничном концерте в МАУ ДКИТ.

Девятого мая во всех районах города пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, учащихся образовательных учреждений и жителей города. В 10:00 праздничная программа начнется на площадях Свободы, Е.Никонова, микрорайона Поволжский, а также в парке Победы. В Федоровке праздник начнется на час позже, в 11.00.

Кроме того, в 9:00 начинается сбор участников акции "Бессмертный полк", в этом году шествие будет проводиться на территории двух районов. В Автозаводском акция будет проходить по ул. Юбилейной до Парка Победы, в мкр. Шлюзовой окончится на площади Е.Никонова, а в мкр. Поволжский на площади Денисова.

Центральным местом празднования Дня Победы в Тольятти традиционно является площадь Свободы. Торжественное мероприятие начнется в 10.05 с прямых включений с площади Куйбышева (г. Самара). Продолжится мероприятие обращением губернатора Самарской области, приветственной речью Главы Тольятти и почетных гостей. Всеми присутствующими будет исполнен Гимн РФ, затем начнется прохождение торжественного марша: 26 парадных расчетов, численностью более тысячи человек отдадут дань уважения ветеранам и участникам боевых действий. Завершится шествие плац-концертом духового оркестра 15 центра подготовки личного состава Национальной Гвардии РФ. По окончании выступления творческих коллективов пройдет церемония возложения цветов к Вечному Огню.

Настоящим украшением празднования Дня Победы девятого мая в станет подарок губернатора показательное выступление пилотажной группы "Русь". Пилоты выполнят сложнейшие фигуры высшего пилотажа над территорией Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова, окрасят небо в цвета российского триколлора, а апофеозом шоу станет выполнение фигуры "петля" под названием "сердце". Начало выступления в 14.00.

Закончится празднование красочным фейерверком во всех районах города. Так, в 22:00 тольяттинцы смогут посмотреть салют у МАУ "ДКИТ" и стадиона "Труд", который находится в Старом городе. В Комсомольском районе залпы прогремят в 22:30 на территории ДК "Тольяттиазот".

Три компании получили статус резидентов ТОР «Тольятти»

27 апреля список резидентов ТОР «Тольятти» пополнился сразу тремя компаниями. Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «Металлист-Тольятти», ТОР ТЗПО и ООО СП «Граниферт».

За четыре месяца с момента запуска проекта в нашем городе, производства в ТОР «Тольятти» открыли уже пять инвесторов - ранее этот статус получили ООО «АКОМ Индастриал» и ООО «БИА». Если сравнивать с темпами привлечения инвесторов в ТОР других городов, тольяттинский проект стартовал весьма успешно.

Интерес компаний к предлагаемым в Тольятти условиям для развития бизнеса растет с каждым днем. В настоящий момент в работе находятся 20 проектов отечественных и иностранных компаний на общую сумму инвестиций свыше 2,1 млрд. руб., которые готовы предоставить городу более 1000 рабочих мест. Еще около сотни потенциальных инвесторов консультируются по вопросам получения статуса резидента ТОР.

Сравнив условия в ТОРах других городов страны, власти уверенно заявляют о том, что в Тольятти сегодня созданы наиболее привлекательные условия для развития бизнеса. Такого же мнения придерживаются и действующие резиденты.

LADA Vesta и LADA Largus признаны автомобилями года в России

Две модели LADA - Vesta и фургон Largus победили в Ежегодной национальной премии ''Автомобиль года в России'' 2017. Vesta стала лауреатом в номинации ''Малый класс''. Российские автолюбители оценили яркую внешность автомобиля, его оснащенность и технические характеристики. Vesta побеждает в премии ''Автомобиль года'' уже во второй раз - в 2016 году автомобиль был награжден в номинации ''Новинка года''. Об успехе модели свидетельствуют и цифры продаж: по итогам 1 квартала 2017 года Vesta занимает 3-е место среди самых популярных легковых автомобилей в России.

LADA Largus уже в пятый раз подряд стал ''Автомобилем года'' в классе ''Мини-фургоны''. Сегодня семейство LADA Largus прочно занимает статус лидера среди универсалов - на российском рынке фактически нет бюджетных автомобилей, сопоставимых по вместительности, функциональности и надежности.

Лучшие автомобили по итогам 2016 выбирали три месяца - с января по март 2017 года. Свое мнение о том, какие автомобили лучшие в 23 классах, высказали более 970 тысяч человек со всей России.

На самом АВТОВАЗе на этой неделе объявили финансовые результаты I квартала 2017 года. Компания отмечает продолжение положительных трендов относительно доли рынка, выручки и финансовых результатов, которые начали проявляться во II полугодии 2016 года.

В 1 квартале 2017 Группа ''АВТОВАЗ'' реализовала 61447 автомобилей LADA, что на 8% больше аналогичного периода 2016 года. Доля рынка LADA (легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла на 1,3 пп - до 19,1%. Это стало возможным в основном благодаря росту продаж моделей LADA нового поколения - Vesta и XRAY. Три модели LADA входят в TOП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: LADA Granta (2-ое место), LADA Vesta (3-е), LADA XRAY (9-е). Компания также реализовала 24004 автомобиля брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу.

Положительные коммерческие тренды способствовали росту выручки до 46,0 млрд руб., что на 20% выше, чем в I квартале 2016 года. Операционный убыток составил 1,0 млрд руб. и улучшился на 84% в сравнении с I кварталом 2016 г.

Дальнейшее развитие модельного ряда LADA (универсалы Vesta SW и SW Cross выйдут на рынок во втором полугодии 2017 г.), а также продолжение оптимизации затрат вселяют уверенность, что Группа продолжит сокращать убытки в 2017 г., по-прежнему подтверждая свою цель достигнуть положительных операционных результатов в 2018 г.

В Тольятти начнут отключать горячую воду

С 27апреля прекращена подача отопления потребителям жилищного фонда и организациям города. В рамках подготовки к летним ремонтным работам теплоэнергетики планируют приступить к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Данные испытания позволят выявить участки трубопроводов, ремонт которых необходимо провести в первую очередь.

В частности,

- со 2 по 5 мая планируется проверить тепловые сети от котельных №2 и №8 в центральной части Комсомольского района и мкр.Шлюзовой;

- 5 мая - тепловые сети от котельной БМК-34 в мкрн.Поволжский;

- с 15 по 19 мая – тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ (Центральный район) и ТЭЦ ВАЗа (Автозаводский район).

В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения для потребителей, проживающих в данных районах, сообщил филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

В ходе проведения работ по опрессовке тепловые сети будут испытываться теплоносителем с повышенным давлением. В связи с этим теплоэнергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.

Городская общественность активно включилась в озеленение города

В Тольятти началась весенняя посадка лесных саженцев. Только за весну планируется посадить более 26 гектар леса, сообщает администрация города.

21 апреля сотрудники компании ООО «ТольяттиСпецСтрой» и представители думы городского округа Тольятти высадили 3,5 тыс. саженцев на площади полтора гектара на ул. Родины в направлении Портпоселка. 22 апреля на посадку леса на поле рядом с санаторием «Лесное» вышли 400 тольяттинцев, чтобы посадить 15 тыс. саженцев сосны и березы на площади более четырех гектар.

Не первый год активную работу по озеленению города проводит благотворительный «Фонд Тольятти» совместно с предприятиями города. В прошлом году усилиями добровольцев засадили 10 га леса в районе санатория «Лесное» и за Детской многопрофильной больницей. В этом году площадь насаждений увеличена вдвое и составит 20 гектар. Работы начались 25 апреля в лесной зоне Портпоселка. Добровольцы из компании ООО «СИБУР Тольятти» укоренили саженцы на площади трех гектар за счет средств корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Следом за ними 29 апреля на том же участке в 9:00 и в 14:00 сотрудники МФЦ, ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», компании NetCracker посадиди деревья еще на пяти гектарах.

28 апреля в 14:00 на улице Баныкина в районе пруда-накопителя и на близлежащей территории сотрудники ПАО «Сбербанк» и группы ОАТ заложили один гектар леса. В этот же день в 12:00 на участке вдоль дороги санатория «Лесное» коллектив компании «Инфо-Лада» посадили молодые деревья на двух гектарах.

К вопросам озеленения нашего города трепетно относятся не только городские общественные организации, но и жители Тольятти, которые хотят внести свой вклад в восстановление лесного массива. В прошлом году неравнодушные тольяттинцы на собственные средства посадили 16 тыс. саженцев сосны на четырех гектарах леса. В этом году 30 апреля в горожане продолжили традицию и посадили еще 4 гектара леса на территории расположенной в Портпоселке недалеко от дороги на санаторий «Лесное».

Привлечен к уголовной ответственности директор Управляющей компании

В Автозаводском районе рассмотрено первое дело в сфере ЖКХ, где привлечен к уголовной ответственности директор Управляющей компании. Приговором от 28 апреля Артем Селиверстов признан виновным в растрате и мошенничестве.

Обладая правом первой подписи в платежных поручениях, он изготовил подложные документы бухгалтерского учета от имени ООО УК “Добрососедство”, являющиеся основанием для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО УК “Добрососедство” на счета “обнальных” организаций, фактически не имеющих договорных отношений с ООО УК “Добрососедство”. В период с 01.04.2013 года по 11.12.2014 года Селиверстовым были перечислены денежные средства на общую сумму 2 343 930,13 руб.

Он же ввел в заблуждение собственников, на квитанциях об оплате коммунальных услуг, направляемых ООО УК “Добрососедство” размесив информацию о том, что жители должны вносить плату за коммунальные услуги в ООО УК “Добрососедство”. Однако ООО УК “Добрососедство” не заключало договоров с ресурсоснабжающими организациями и не предоставлял собственникам вышеуказанного многоквартирного дома ресурсы. Таким образом, Селиверстов А.А. путем обмана и злоупотребления доверием жильцов дома выставлял собственникам квитанции на оплату коммунальных услуг в сумме 99064 рубля 31 копейка. Похищенными денежными средствами Селиверстов А.А. распорядился по своему усмотрению.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, учитывая все смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание по совокупности приговоров, связанное с лишением свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того ,на прошедшей неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества еще в одной тольяттинской УК.

Прокуратурой Центрального района проведена проверка ООО УК «Небо». Было установлено, что управляющей организацией собраны с потребителей коммунальных услуг платежи в объеме, достаточном для осуществления расчетов по заключенному договору с поставщиком коммунальных ресурсов ПАО «Самарэнерго».

Однако должностные лица компании на расчетный счет поставщика коммунальных ресурсов денежные средства в размере свыше 250 тыс.рублей не перечислили и распорядились ими по своему усмотрению, сообщает прокуратура области.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки прокурором направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В хоккейной «Ладе» меняется руководство

Хоккейная «Лада» может сменить сразу двух директоров. Своих постов могут лишиться генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров. «Контракты Вдовина и Макарова заканчиваются 30 апреля и продлевать их не планируют. Сейчас идут переговоры с кандидатами на их места», - сообщил источник.

Вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин в интервью ТАСС заявил о том, что решение о смене Вдовина и Макарова еще не принято окончательно, однако на следующий день стало известно о том, что должность генерального менеджера тольяттинской «Лады» займёт Владимир Алексеевич Асеев. В настоящее время он является председателем правления Межрегионального координационного центра «Поволжье».

Кроме того, сообщалось о том, что команду покинет главный тренер Артис Аболс, возглавлявшему тольяттинский клуб последние два сезона. Ему не был предложен новый контракт. Аболс покинет клуб и станет помощником главного тренера Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо».

А новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру бывшего тренера «Автомобилиста» и «Югры» якобы продвигают ветераны тольяттинского хоккея.