Путин подписал закон о запрете называть детей нелепыми именами

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, сообщают РИА Новости.

Закон, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вносит в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.

В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели установили запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом.