В Тольятти ночное застолье закончилось разбойным нападением

В полицию за помощью обратилась 25-летняя тольяттинка и рассказала, что накануне ночью к ней в гости зашел ее знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек с применением насилия, опасного для здоровья, открыто похитил у нее имущество на общую сумму 14 000 рублей.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника у его приятеля в квартире, расположенной в Центральном районе. Задержанным оказался ранее  судимый за кражу безработный  местный житель 1991 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном. При нем были обнаружены похищенные вещи, которые впоследствии сотрудники полиции вернули владелице, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Расследование продолжается.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 08:27 [237] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus