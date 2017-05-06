В Тольятти ночное застолье закончилось разбойным нападением

В полицию за помощью обратилась 25-летняя тольяттинка и рассказала, что накануне ночью к ней в гости зашел ее знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек с применением насилия, опасного для здоровья, открыто похитил у нее имущество на общую сумму 14 000 рублей.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника у его приятеля в квартире, расположенной в Центральном районе. Задержанным оказался ранее судимый за кражу безработный местный житель 1991 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном. При нем были обнаружены похищенные вещи, которые впоследствии сотрудники полиции вернули владелице, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Расследование продолжается.