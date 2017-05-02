«Лада» вышла в финал гандбольного чемпионата России

В ответном матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти «Лада» обыграла звенигородскую «Звезду» со счетом 32:27 (18:14) и вышла в финал, сообщает пресс-слуба тольяттинского гандбольного клуба.

«Лада» задала высокий тон противоборству, с каким-то особым неистовством пригвоздив в ворота соперниц два первых мяча всего за полторы минуты игры. «Звезда» удар сдержала, отплатив волжанкам той же монетой – 2:2. Затем визави снова обменялись аналогичными дуплетами (4:4), после чего завязалась обоюдоострая борьба мяч в мяч.

Постепенно «Лада» принялась наращивать свое преимущество, достигнув на 26-й минуте разницы «плюс 5». Если бы не второй тайм-аут Гумянова, кураж, обретенный волжанками, еще до ухода оппоненток в раздевалки обещал преждевременный закат борьбы. Со скрипом, но гости из штопора вышли. И… вновь умудрились напороться на те же самые грабли, которые подвернулись подмосковным гандболисткам в первом матче серии на их пути.

Тогда стартовую пятиминутку второй половины «Звезда» с треском со счетом 0:5 провалила. Теперь ситуация сложилась не намного лучше для нее. Реагируя на канонаду из пяти мячей, три из которых четко уложила в сетку «отмолчавшаяся» в первом тайме Елизавета Малашенко, гости отвесили тольяттинкам всего один. «Минус 8», конечно, не «минус 12», как это было на той же отметке в четверг. Но и такая фора не сулила неуступчивым звенигородкам светлых перспектив. Тем не менее, они продолжили цепляться пусть даже за минимальные, но все-таки шансы. И за это им надо должное отдать.

Акопян на финише опять не пренебрег возможностью выписать карт-бланш своей растущей, но все еще не слишком зрелой молодежи. Получалось не безупречно. Гости отчаянно брыкались. Дошло до прежнего разрыва в пять мячей. И агрессивная стычка между Марианной Егоровой и Ольгой Щербак, по итогам которой обеим задирам выписали по красной карточке, подытожила непримиримое течение игры. Пусть это явно было лишним, но болельщики, во всяком случае, остались не внакладе. Они и характером полуфинального триллера остались довольны. И предматчевое шоу им наверняка запало в души. Словом, всех тольяттинских фанатов, безусловно, взбудоражил факт того, что «Лада» столь запоминающимся образом - помпезно и одновременно с впрысками адреналина - ворвалась в финал!

Фото: ГК «Лада».