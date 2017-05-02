Тольяттинца жестоко избили в подъезде из-за долгов

25 апреля в дежурную часть отдела полиции № 24 поступило сообщение от жительницы Центрального района. Женщина сообщила, что в подъезде дома по улице Карла Маркса жестоко избили ее супруга.

Полицейские выяснили, что накануне к ее мужу пришли двое гостей. Спустя время компания, распивавшая на кухне спиртные напитки, переместилась в подъезд. На лестничной площадке между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из визитеров ногами избил потерпевшего. Оба посетителя быстро скрылись в неизвестном направлении.

Вернувшись в квартиру, хозяин признался жене, что пришедшие требовали у него денежный долг. В полицию и больницу он обращаться не стал.

Ночью сорокалетний мужчина почувствовал себя настолько плохо, что его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики установили, что в результате подъездной драки гражданин получил травмы различной степени тяжести. Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц.

Cотрудники уголовного розыска установили и издержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 28-летний житель Ставропольского района. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за совершение кражи, грабежа и угона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью. Гражданин задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.