Путин одобрил закон об электронных больничных

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме, сообщили РИА Новости.

Уточняется, что сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требуется предъявить больничный, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, отмечается в документе.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 09:37 [105] (0)
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