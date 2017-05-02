На прошлой неделе 61 тольяттинцу понадобились услуги по социальной адаптации

По информация Центра занятости населения, численность безработных граждан на 28.04.2017 г. составила 7602 чел., из которых 50,6 % приходится на женщин, 13,9 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 12,3 % - граждан предпенсионного возраста. 25,3 % - уволенные по сокращению штата. 5,4 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 266 чел., трудоустроено 176 безработных граждан, направлено на досрочную пенсию – 15 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 190 чел., по психологической поддержке – 12 чел., по социальной адаптации – 61 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,83 %.

25 предприятий городского округа работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 682 чел. заняты неполную рабочую неделю, 207 чел. находится в простое по вине работодателя. Предприятия и организации заявили о потребности в 3604 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 39,3 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,3 чел. на 1 свободное рабочее место.