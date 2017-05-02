На даче под Тольятти угарным газом отравилась женщина и ее пятилетний внук, ребенка спасти не удалось

В понедельник, 1 мая, утром в одном из домов дачного массива у пос. Приморский, что возле Тольятти, отравление угарным газом получили женщина и ее пятилетний внук, сообщили в оперативных структурах.

В результате отравления ребенок скончался, а женщину врачи "скорой помощи" доставили в лечебное учреждение.

По предварительным данным, отравление угарным газом наступило от отопления дачного дома.

Пострадавших обнаружили утром люди, отдыхающие на соседнем участке, обратившие внимание, что женщина и ее внук почему-то не выходят из дома и отправились их проведать.