Дмитрий Шляхтин: Аболс, Макаров и Вдовин остаются в «Ладе»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс, генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров останутся на своих постах в тольяттинском клубе. Такое решение было принято по итогам встречи руководства команды с губернатором Николаем Меркушкиным, сообщил ТАСС министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.

«Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым и Вдовиным). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется», - сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось о том, что Аболс пополнит тренерский штаб нижегородского «Торпедо», а Вдовин и Макаров также покинут клуб.

«Мое мнение было - 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», - отметил собеседник ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.