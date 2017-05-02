Тольятти не хватило тысячи голосов для создания «Аллеи славы»

Закончилось голосование за города, которые принимали участие в акции «Аллея славы».

Напомним, организаторы акции пообещали высадить 9000 бесплатных саженцев в тех населенных пунктах страны, где жители окажутся наиболее активными. Голосование проходило на сайте акции. По ее условиям в трех категориях 5 победителей получат высадку деревьев.

В начале прошлой недели Тольятти в рейтинге городов «от 500 тысяч жителей» занимал 20 строчку, но после поднявшегося в тольяттинском интернет-пространстве ажиотажа, быстро начал подниматься вверх. Через двое суток наш город оказался в пятерке лидеров и даже поднимался на третье место.

Стоит отметить, что организаторы акции во время ее проведения фиксировали накрутку голосов практически для каждого города и в итогах не были учтены несколько сот тысяч таких «фэйков».

Тольятти с результатом 63610 голосов занял по итогам акции 6 строчку, отстав от Уфы на 1117 голосов.