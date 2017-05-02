В России МРОТ повысят до прожиточного минимума

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает "Интерфакс".

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации", - говорится в документе о поручениях по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2016 году.

Срок исполнения данного поручения - до 20 мая 2017 года.