В России МРОТ повысят до прожиточного минимума

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает "Интерфакс".

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации", - говорится в документе о поручениях по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2016 году.

Срок исполнения данного поручения - до 20 мая 2017 года.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 12:34 [151] (0)
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