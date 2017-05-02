Форварды Комаров, Шенфельд, Иванов и Бумагин покинут «Ладу»

В Континентальной Хоккейной Лиге 1 мая открылось трансферное окно. Практически за сутки стало известно о том, что состав тольяттинской хоккейной дружины покинут ряд ее основных хоккеистов.

Хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне форвард Виктор Комаров перешел в СКА, сообщает «Р-Спорт». 30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, и он получил статус неограниченно свободного агента, так как тольяттинский клуб не сделал ему квалификационное предложение. В 60 играх на его счету было 25 (12+13) очков.

Нападающий Антон Шенфельд присоединится к магнитогорскому «Металлургу» в обмен на денежную компенсацию. В сезоне на счету 23-летнего форварда 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 33 (11+22) очка.

ХК «Сочи» подписал контракт с нападающим «Лады» Андреем Ивановым, сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне на счету 36-летнего Иванова в 48 матчах 28 (10+18) очков.

Нападающий Александр Бумагин подписал контракт с «Северсталью», об этом сообщил генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин. В прошедшем сезоне 30-летний Бумагин набрал 15 (8+7) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.