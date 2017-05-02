42-летнюю тольяттинку на «зебре» насмерть сбил нелегальный таксист

В ГИБДД Тольятти сообщили подробности ДТП, в котором погибла тольяттинка. Напомним, автомобиль сбил человека вечером 1 мая на улице 40 лет Победы.

В 21:55 46-летний водитель Лада-211140 двигался по улице 40  лет Победы, когда в районе дома №48  проехал регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому переходу, на зеленый сигнал пешеходного светофора. 42-летняя тольяттинка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель осуществлял перевозку пассажиров легковым такси, не являясь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. В отношении него был собран административный материал за осуществление незаконной предпринимательской деятельности,  доставлен в ОП № 22 города Тольятти, для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, в отношении водителя собран проверочный материал по ст. 264 УК РФ  (нарушение лицом, управляющим автомобилем.. правил дорожного движения…  повлекшее по неосторожности смерть человека).

Только  в этом году в Тольятти дорожные аварии унесли жизни уже 7 человек, 344 получили травмы различной степени тяжести, из них 35 -  это дети.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 12:14 [298] (0)
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