42-летнюю тольяттинку на «зебре» насмерть сбил нелегальный таксист

В ГИБДД Тольятти сообщили подробности ДТП, в котором погибла тольяттинка. Напомним, автомобиль сбил человека вечером 1 мая на улице 40 лет Победы.

В 21:55 46-летний водитель Лада-211140 двигался по улице 40 лет Победы, когда в районе дома №48 проехал регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому переходу, на зеленый сигнал пешеходного светофора. 42-летняя тольяттинка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель осуществлял перевозку пассажиров легковым такси, не являясь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. В отношении него был собран административный материал за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, доставлен в ОП № 22 города Тольятти, для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, в отношении водителя собран проверочный материал по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем.. правил дорожного движения… повлекшее по неосторожности смерть человека).

Только в этом году в Тольятти дорожные аварии унесли жизни уже 7 человек, 344 получили травмы различной степени тяжести, из них 35 - это дети.