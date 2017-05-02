В выходные на тольяттинских дорогах пострадали двое детей

Частенько наши тольяттинские водители, оказываясь в плотном потоке транспорта или под покровом темноты, мчась по улицам, выжимают газ в пол, надеясь получить всплеск адреналина. Как правило, подобные попытки не заканчиваются ничем хорошим. Подтверждает это и хроника происшествий.

Печальную статистику пополнил 45-летний водитель «Гранты», который 28 апреля в 16:46 на прилегающей территории дома №52А допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 15-летний юноша в результате ДТП получил травму коленного сустава.

1 мая в 16:50 водитель, 1979 г.р., управляя автомобилем «Фольсваген Поло», на ул. Коммунистической допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с сотрясением головного мозга госпитализирована в городскую больницу.

Какие испытания и переживания ждут впереди родственников, думаем, понимает каждый. Самое страшное, что это не единичные происшествия.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти обращается к родителям: Мало ограничиваться простыми замечаниями в адрес своих детей, нужно проводить с ними ежедневные серьезные беседы, доносить, как дороги они для вас, на какие страдания обрекут всех членов семьи в случае трагедии, если не будут соблюдать элементарные правила личной безопасности.