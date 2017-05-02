Lada рассказала, когда ждать универсал Vesta и его кросс-версию в продаже

Как сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, старт продаж новинок запланирован на вторую половину 2017 года. Таким образом, автопроизводитель официально подтвердил сроки по выходу универсалов Lada Vesta и Vesta Cross на рынок.

Предполагается, что продажи начнутся в сентябре. Производство моделей наладят на автозаводе в Ижевске, который с 24 апреля переименован из ООО «Объединённая автомобильная группа» в ООО «Лада Ижевский Автомобильный Завод» (сокращенно ООО «Лада Ижевск»). В настоящее время на предприятии ведётся подготовка к серийному выпуску новинки.

Предполагается, что новинка разделит моторную гамму с седаном модели, в которую входят двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Для последнего предусмотрен только «робот», для 106-сильного ещё и пятиступенчатая механическая КП.

Цена на седан Lada Vesta в базовой комплектации начинается от 545 900 рублей. Сколько будет стоить универсал, пока неизвестно, но ранее президент АВТОВАЗа называл ориентировочную стоимость.