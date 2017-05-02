У тольяттинки в гостях украли телефон

В начале весны в полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Взволнованная женщина рассказала, что неизвестный похитил ее сотовый телефон. Круг подозреваемых она определила сама, сообщив, что сотовый аппарат пропал во время застолья в квартире знакомых. Причиненный ущерб составил 8 000 рублей.

Женщина рассказала стражам порядка, что находилась в квартире по улице Пролетарской, где в компании знакомых распивала спиртные напитки. Утром, после застолья, она ушла домой, где и обнаружила пропажу телефона.

Накануне подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Жигулевску. Им оказался 37-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый за кражу. Задержанный тольяттинец свою вину признал полностью и пояснил, что похищенный сотовый телефон сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Похищенное имущество в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам кражи.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 13:57 [238] (0)
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