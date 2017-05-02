Театр «Колесо» планирует провести в этом году 5 мероприятий на площадке бывшей «Пирамиды»

Драматическим театром «Колесо» имени Г.Б. Дроздова в рамках программы повышения качества среды моногородов «5 шагов благоустройства повседневности» разработан проект по реконструкции здания театрально-культурного центра «Новая сцена» (бывшее здание культурно-развлекательного центра «Пирамида»), который заявлен в качестве пятого шага – «Подбери брошенное». В этом году на этой площадке планируется провести 5 мероприятий.

Проект будет реализован в 2 этапа.

I этап (2017 год): Организовать новое креативное общественное пространство, доступное для горожан и гостей города. Информирование населения о новом содержании Театрально-культурного центра «Новая сцена», театра «Колесо».

На данном этапе планируется благоустройство прилегающей территории с целью организации культурных и социально значимых массовых мероприятий с возведением сезонных конструкций и павильонов для досугового времяпрепровождения. Формируется эстетическое и функциональное назначение общественного культурного пространства (архитектурное, планировочное, ландшафтное решение). Создаются общие и частичные стили и образы.

Находясь в географическом центре Автозаводского района и на пересечении магистралей, открытое пространство перед будущим театрально-культурным центром на первом этапе проектирования рассматривается как стартовая площадка для апробации новых форм диалога с городом.

II этап (2018-2020 г.г.): Реконструкция здания театрально-культурного центра «Новая сцена» (Дополнительная площадка МАУ ДТ «Колесо» им.Г.Б.Дроздова» , корпус по адресу ул.Свердлова, 11А).

В рамках реализации проекта ТКЦ «Новая сцена» здесь 8 мая ко дню Победы в 17 часов состоится музыкально-литературная программа «Счастье мое», на которое приглашаются все тольяттинцы.