Полицейские поймали тольяттинца с карфентанилом

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.

Подозрительного 26-летнего местного жителя оперативники заметили возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы. В присутствии понятых полицейские обнаружили у молодого человека 45 свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Эксперты дали заключение, что в свертках находился карфентанил общей массой 13,99 грамма. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особом крупном размере». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество.