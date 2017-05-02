Тольяттинская Госавтоинспекция присоединилась к акции «Весенняя неделя добра»

В рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», стартовавшей 22 апреля под общим девизом: «Мы вместе создаем наше будущее!», сотрудники ГИБДД г. Тольятти провели ряд мероприятий.

27 апреля в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского района сотрудниками Тольяттинской Госавтоинспекции была организована квест-игра по безопасности дорожного движения. На мероприятие к пенсионерам, посещающим Центр, были приглашены студенты Тольяттинского колледжа технического и художественного образования и Тольяттинского электротехнического техникума, являющиеся частыми гостями и помощниками сотрудников данного учреждения, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Разновозрастные участники мероприятия, поделившись на две команды, с удовольствием поддержали идею проводимого квеста: старшее поколение делилось с молодым своими опытом и знаниями. Молодые люди, в свою очередь, напомнили пожилым насколько важно и актуально на сегодняшний день неукоснительно соблюдать дорожную дисциплину. Игра состояла из 4 этапов, в ходе которых пенсионеры и студенты смогли проявить свои творческие способности, знания правил дорожного движения и дорожных знаков, а также навыки фигурного вождения игрушечного автомобиля.

По окончании мероприятия каждому участнику были вручены поощрительные призы, специально подготовленные сотрудниками Центра социального обслуживания и ГИБДД г. Тольятти, а также световозвращающие наклейки и буклеты, пропагандирующие предоставление государственных услуг Госавтоинспекцией.

В этот же день сотрудники ГИБДД Тольятти совместно с представителями социального проекта «Дорогудетям.РФ» посетили детский дом «Созвездие». Полицейские провели с воспитанниками экскурс по страницам истории Правил дорожного движения и еще раз напомнили детям о необходимости соблюдения мер личной безопасности в дорожном движении. Постоянные партнеры Госавтоинспекции – сотрудники общественной организации рассказали об уникальности световозвращающих элементов, вручив каждому воспитаннику световозвращатель.