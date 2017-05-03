66 тысяч тольяттинцев устроили в городе массовый субботник

В этом году генеральная уборка города в преддверии майских праздников оказалась более масштабной, чем в прошлом, отмечают в городской администрации. Площадь убранной территории составила более 20 миллионов квадратных метров. Для сравнения – в 2016 году убрали 13 миллионов, но и выходили на субботники только два раза.

Третий субботник оказался наиболее «продуктивным» по количеству очищенных площадей – волонтёры добрались даже до полуострова Копылово, который раньше убирался в рамках муниципального контракта. Здесь только пластиковых бутылок собрали более одной тонны. От завалов были полностью расчищены овраги, куда отдыхающие ежегодно сваливают мусор, не желая вывозить его цивилизованным способом.

Пока еще нельзя сказать, что город очищен от мусора полностью, однако чистоту и наведенный порядок уже видно практически повсюду. Объем собранного мусора за все три субботника был просто колоссален – вывезли 4 тысячи 496, 67 тонн мусора. Мешками и перчатками людей снабдила подрядная организация «СпецАвтоТранс», занимающаяся содержанием территорий.

В субботниках участвовало 65 тысяч 790 человек, в последнем – 35 тысяч. Благодаря активной работе сотрудников районных администраций, к этому нужному мероприятию удалось привлечь организации и предприятия города. Вот лишь небольшой перечень тех, кто был в нем задействован – АВТОВАЗ, инициативная группа театра «Колесо», Трансаммиак, опытный завод «СМиК», тольяттинский судоремонтный завод, МП АТП - 3 и так далее. Управляющие компании организовали жителей для уборки придомовых территорий. Общими усилиями улицы, парки дворы города преобразились до неузнаваемости. Остаётся надеяться, что это состояние сохранится достаточно долго.

Хочется надеяться, что труды тех, кому не безразлична экологическая обстановка в городе и местах отдыха, не будут напрасны и в этом году горожане будут куда более снисходительны к окружающей природе.