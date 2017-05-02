Сергей Анташев встретил Первомай с горожанами

В понедельник, 1 мая, глава Тольятти Сергей Анташев принял участие в праздничной демонстрации, которая прошла по ул. Юбилейной. Торжественное шествие объединило свыше 4 тысяч человек – работников АВТОВАЗа, общественных организаций и молодежных объединений города, сообщает городская администрация.

Колонна завершила свое шествие в Парке Победы, где состоялся митинг, посвященный Празднику Весны и Труда. Помимо градоначальника, тольяттинцев поздравил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев и первый заместитель председателя, депутат СГД Екатерина Кузьмичева.

Сергей Анташев тепло поприветствовал работников завода и всех горожан, собравшихся на мероприятии:

«АВТОВАЗ и город всегда были неразрывно связаны, у нас с вами общие задачи и общие проблемы. С целью их решения городу присвоен статус ТОР, в Тольятти создаются индустриальные парки, развиваются особая экономическая зона и Жигулевская долина. Все это делается, в том числе, для применения опыта высококвалифицированных, подготовленных кадров АВТОВАЗа. ТГУ присвоен статус опорного вуза, и это тоже будет влиять на развитие города и обеспечение горожан рабочими местами. Пока остаются проблемы с низким уровнем заработной платы, но это вопрос, который можно и нужно решать. В этот праздничный день хочу пожелать вам достойного труда, хороших зарплат, весеннего настроения, любви, мира и добра!»

Также горожан поздравили героини Олимпиады 2016 года, гандболистки Ольга Акопян, Ирина Близнова и Татьяна Ерохина. По их словам, именно родной Тольятти и поддержка горожан дают им силы трудиться, бороться и добиваться высоких результатов.

В Центральном районе первомайская демонстрация объединила 800 человек. В праздничном шествии приняли участие студенты, трудовые коллективы предприятий, сотрудники ТОСов и администрации Центрального района. Колонна прошла по ул. Победы – от филармонии до Центрального парка. Все желающие горожане смогли испытать свои силы в спортивных состязаниях «Большие игры ГТО» и получить заряд позитива от выступлений местных коллективов. Благодаря насыщенной программе и отличной весенней погоде атмосфера праздника царила в Тольятти до самого вечера.