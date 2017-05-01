Тольяттинцы этой весной высадили в лесу почти 100 тысяч саженцев

Жители Тольятти приняли активное участие в акциях по восстановлению леса. Начиная с 21 апреля, усилиями горожан было посажено 97600 саженцев на площади 24,4 га, сообщает городская администрация.

В минувшие выходные инициативные тольяттинцы и сотрудники городских предприятий вновь вышли на посадку леса. 28 апреля благотворительный «Фонд Тольятти» вместе с сотрудниками ПАО «Сбербанк» и группы ОАТ посадили один гектар леса на улице Баныкина в районе пруда-накопителя и на близлежащей территории. В тот же день коллектив компании «Инфо-Лада» организовали посадку около восьми тысяч саженцев на двух гектарах вдоль дороги санатория «Лесное».

29 апреля сотрудники МФЦ, ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», компании NetCracker посадили 12 тыс. деревьев еще на трех гектарах в лесной зоне Портпоселка.

30 апреля состоялась массовая акция по восстановлению леса, организованная жителями города на собственные средства. На территории недалеко от санатория «Лесное» более 500 человек посадили 16 тысяч саженцев на четырех гектарах.

Сегодня в городе пройдет заключительная весенняя посадка леса около санатория «Лесное». Рядом с Памятным знаком в честь столетия Первой мировой войны появятся еще восемь тысяч молодых саженцев на двух гектарах земли.

Следующие акции по восстановлению леса пройдут осенью 2017 года.