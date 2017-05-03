За чердаки и подвалы должны платить все

Всем управляющим компаниям России необходимо предъявлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и в нежилых помещениях. Такое предписание дал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме, адресованном региональным органам власти, пишут "Известия".

Новая строка в квитанциях на оплату ЖКХ появилась с начала этого года, обеспечив рост общего счета на 300–500 рублей. Против этого выступила Общественная палата и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Несмотря на протесты, действующие нормативы пересматриваться не будут, утверждается в письме главного жилинспектора РФ.

Андрей Чибис подтвердил, что нормативы, по которым производится оплата, в том числе электричества на чердаках и в подвалах, установлены в соответствии с законом. Главный жилинспектор уточнил, что нормативы для платежек составлены верно не во всех регионах. По данным некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», плата за чердаки, подвалы и лестницы сейчас введена в 77 регионах страны.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил №306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — написал чиновник.

Андрей Чибис подчеркнул, что жильцы имеют право оплачивать ОДН по счетчикам (с января этого года они были лишены такой возможности).

В письме указано, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы. Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах же за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов».

В письме подчеркивается, что действующие сейчас нормативы не будут пересматриваться.

По данным Общественной палаты, после перехода на новый порядок расчета коммунальные платежи выросли в среднем на 300–500 рублей в месяц.