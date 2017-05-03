В Тольятти введен особый противопожарный режим

С 28 апреля по 30 сентября на территории Тольятти установлен особый противопожарный режим, который предусматривает  ряд ограничений, направленных на недопущение возникновения пожаров и загораний.

В связи с погодными условиями уже 3 мая в городе будет объявлен IV класс пожароопасности. По прогнозам Тольяттинской гидрометобсерватории воздух днем прогреется до +26.

Горожанам необходимо знать, что при наступлении IV и V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов, не допускается въезд транспортных средств на территорию леса. Исключение составляют случаи, связанные с проездом в оздоровительные и спортивные учреждения, а также с проездом служб, отвечающих за пожарную и санитарную безопасности лесов.

На территории города запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухие ветки, а также применять пиротехнические изделия, за исключением фейерверков на специальных площадках в рамках общегородских мероприятий на День Победы и День города.

В целях выявления нарушений особого противопожарного режима, в городских лесах осуществляется видеонаблюдение и патрулирование. За нарушение требований пожарной безопасности для горожан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Виновникам лесного пожара может грозить и уголовная ответственность.

В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо звонить по телефону «112» или «01».
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  3. 03.05.2017 07:48 [133] (0)
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