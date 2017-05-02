В Тольятти прошла социальная акция в рамках проекта «Зеленый марафон 2017» Сбербанка

Сбербанк участвовал в социальной акции по восстановлению леса после сильного пожара в 2010 году. Благодаря оказанной финансовой помощи банком было закуплено и посажено около 5000 саженцев сосен и берез на пустоши сгоревшего леса. Сотрудники Автозаводского головного отделения ПАО Сбербанк с радостью приняли участие в посадке деревьев.

«Реализация социально значимых проектов является неотъемлемой частью «Зеленого марафона». В этом году марафон проходит под девизом «Километры добрых дел». В каждом городе будут реализованы инициативы, направленные на благотворительность. Я рад, что в этом году нам удалось присоединиться к городской благотворительной программе «Наш лес» и внести ощутимый вклад в улучшение экологической ситуации в городе Тольятти. Кроме того, 13 мая запланирована акция «Чистые берега», в рамках которой сотрудники Сбербанка в Сызрани очистят берега Волги от мусора», – подчеркнул управляющий Автозаводским Головным отделением Сбербанка Руслан Львов.

Напоминаем, 28 мая 2017 года в 53 городах России стартует ежегодный национальный забег «Зеленый марафон», который организует Сбербанк. В Тольятти он пройдет впервые на территории лыжной базы по адресу: ул.Маршала Жукова,49. Зарегистрироваться могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки на официальном сайте «Зеленого марафона 2017» www.greenmarathon.ru. Участников ждет основная дистанция 4,2 км, а юных спортсменов специальная детская – 300метров. Кроме того, предусмотрена развлекательная программа, выступления артистов, анимационные и спортивные площадки для детей и взрослых.