В Тольятти прошла социальная акция в рамках проекта «Зеленый марафон 2017» Сбербанка

Сбербанк участвовал в социальной акции по восстановлению леса после сильного пожара в  2010 году. Благодаря оказанной финансовой помощи банком было закуплено и посажено около  5000 саженцев  сосен и берез  на пустоши сгоревшего леса. Сотрудники Автозаводского головного отделения ПАО Сбербанк с радостью приняли участие в посадке деревьев.

«Реализация социально значимых проектов является неотъемлемой частью «Зеленого марафона». В  этом  году  марафон проходит под  девизом «Километры  добрых дел». В каждом  городе  будут реализованы инициативы, направленные  на  благотворительность. Я рад, что в этом году нам удалось присоединиться  к городской  благотворительной  программе «Наш лес» и внести ощутимый вклад в улучшение экологической  ситуации в  городе Тольятти. Кроме того,  13 мая  запланирована акция «Чистые берега», в рамках которой  сотрудники  Сбербанка  в Сызрани очистят  берега  Волги от мусора», – подчеркнул управляющий Автозаводским  Головным отделением Сбербанка Руслан Львов.

Напоминаем, 28 мая 2017 года в 53 городах России стартует ежегодный национальный забег «Зеленый марафон», который  организует Сбербанк. В Тольятти он пройдет впервые на территории лыжной  базы по  адресу: ул.Маршала Жукова,49. Зарегистрироваться могут все  желающие, независимо от  возраста и уровня  физической  подготовки на официальном сайте «Зеленого марафона 2017» www.greenmarathon.ru. Участников ждет основная дистанция 4,2 км, а юных спортсменов специальная детская – 300метров. Кроме того, предусмотрена развлекательная программа, выступления  артистов, анимационные и спортивные площадки  для  детей  и взрослых.
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  3. 02.05.2017 18:25 [89] (0)
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