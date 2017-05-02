Ветераны спорта Самарской области завоевали 12 медалей на Всемирных играх-2017

На прошедших с 21 по 30 апреля в Новой Зеландии IX Всемирных ветеранских играх спортсмены Самарской области завоевали 6 золотых и 6 серебряных медалей. И это усилиями всего четырех легкоатлетов!

Один из старейших бегунов планеты, 87-летний Николай Михайлов брал медали в каждом из пяти своих забегов – одну золотую и четыре серебряные! Тольяттинец исполнил свою давнюю мечту – стать чемпионом Всемирных ветеранских игр. Отметим, что поездка Николая Михайлова в Окленд осуществлялась при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В ночь на 1 мая пожилой кругосветчик после почти двух суток, проведенных на борту авиалайнеров по маршруту Окленд – Пекин – Москва – Курумоч, прилетел на родную землю. Несмотря на неурочный час, в аэропорту его встречали тольяттинские ветераны-энтузиасты легкой атлетики во главе с президентом Спортивного союза граждан старшего и среднего возраста Самарской области Сергеем Кондратьевым, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

- Ветеранская легкая атлетика в губернии находится на подъеме, число возрастных любителей бега и других легкоатлетических дисциплин неуклонно растет, - отметил президент. – Мы гордимся достижениями наших прославленных ветеранов Михайлова, Бубнова, Онучина, Куликовой! Надеюсь, что их достижения будут по достоинству оценены и в министерстве спорта Самарской области.

- В столице Всемирных ветеранских игр нас принимали очень радушно, - рассказал Николай Михайлов. – К нам подходили бывшие россияне, проживающие в Новой Зеландии, водили в гости и по памятным местам. Даже встретился бывший житель города Куйбышева.

Благополучно вернулись из Окленда самарские ветераны Павел Бубнов, Галина Куликова, Вера Авилова. Как уже сообщалось, 41-летний Бубнов победил на играх в самом престижном виде легкоатлетической программы – спринтерском беге на 100 м. Еще одно «золото» Павел добыл в секторе по прыжкам в длину. К сожалению, хет-трик нашему спортсмену не удался, в эстафете 4х100 м российская команда потеряла палочку. Галина Куликова ограничилась одной наградой, зато золотой – в прыжках в высоту, а в метании диска и толкании ядра у нее обидные четвертое и пятое места. Вера Авилова осталась в шаге от медали в спортивной ходьбе. Но это лишь доказывает, что накал борьбы на самом масштабном соревновании в мире был весьма высок.

Еще один тольяттинец, 76-летний Анатолий Онучин отличился в спортивной ходьбе, взяв две золотые и одну серебряную медали. Он оставался в Окленде вплоть до завершающего дня Всемирных игр, 30 апреля, успев перед вылетом принять участие в кроссе на 8 км по пересеченной местности, и добавил в командную копилку еще одно «серебро»! Сегодня Анатолий прибыл, наконец, домой.

Всемирные ветеранские игры в Окленде прошли на высоком организационном уровне, в очень спокойной, дружественной обстановке. В Новую Зеландию съехалось 25000 возрастных спортсменов из ста стран мира! Они соревновались в 28-ми идах спорта. Среди участников было немало россиян, и очень приятно, что представители Самарской губернии проявили себя на беговых дорожках и в секторах с самой лучшей стороны!