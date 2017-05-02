7 мероприятий, которые помогут вам не раскиснуть в ожидании выходных

Сколько бы человек не отдыхал, ему все равно будет мало. Будни снова вернулись в нашу жизнь и воспоминания о трех долгожданных выходных остаются лишь на страницах Инстаграма. Но это не повод включать режим ожидания до следующих выходных. У AfishaTLT есть замечательная подборка мероприятий, которые помогут переждать эти трудовые будни, не раскрасив их в серый цвет.

В такие теплые деньки можно прогуляться в Парковый комплекс истории техники имени Сахарова. Вниманию посетителей представлена площадка морского вооружения, уже, проходит экскурсия в отсеках подводной лодки Б-307. А вы знали, что этот музей является уникальным и единственным в России по занимаемой территории и многообразию экспонатов? На сегодняшний, день в комплексе насчитывается более 460 единиц военной и гражданской техники СССР.

Любителям «мозгового штурма» мы предлагаем посетить Эйнштейн party, который состоится 4 мая. Собирай свою команду единомышленников от 2 до 10 человек, и отпразднуйте предпятницу на самом атмосферном квизе города! Супер интересные и злободневные вопросы, 46 уникальных поводов для мозгового штурма. Всю подробную информацию смотри здесь.

Для тех, кому уже наскучили шашлыки и хочется изысканной кухни, кулинарная мастерская «Бешамель» устраивает кулинарные мастер классы. На этой неделе Вы сможете окунуться в мир итальянской кухни, а все расписание можно найти здесь.

3 мая, театр кукол «Пилигрим» ждет детей на своем спектакле «Потешки». Незатейливая история о том, как девочка Алёнка пасла гусёнка и о том, как она вместе с зайцем спасла его от хитрой лисы. Время и подробную информацию ищи здесь.

Театр «Дилижанс», 3 мая, приглашает Вас на спектакль «А зори здесь тихие». Они были молодыми и кокетливыми, веселыми и очень смешными. Они любили петь, мечтали о любви, ждали ее как чуда. Но как же не вовремя пришла война! Эта враждебная сила, губящая жизнь, убивающая Любовь, уничтожающая мечты. Им приходится противостоять целому миру зла, ненависти, боли, отчаяния, страданий. Они обязательно должны победить. Но у войны — свои законы.

А Вы знаете, что из шерсти можно писать картины?! Студия творчества «Рыжий лис» приглашает Всех желающих создать картину шерстью на мастер-классе «Белые паруса».

Пронзительная история о вчерашних школярах, которые, несмотря ни на что, и на войне ими оставались – любили, дружили, шутили и подтрунивали друг над другом. Главный герой спектакля — 17-летний мальчишка, повзрослевший за считанные месяцы войны. Спектакль захватывающий, яркий, и грустный, и смешной. Он о той фронтовой жизни, которую нам необходимо знать и помнить… 4 мая в театре «Дилижанс» пройдет проект «Победа». Вы окунетесь в события, посвящённые предстоящему празднику Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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