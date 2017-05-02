В селе под Тольятти 35 пожарных тушили 4 дома (фото)

Днем 2 мая в селе Федоровка СНТ «Астра». произошел серьезный пожар: 2 дома выгорели полностью, еще 2 пострадали.

По информации областного МЧС, пожар произошел в 13 час 17 мин на площади 48 м2. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Пожар был локализован в 14 час. 20 мин., ликвидирован в 15 час. 05 мин. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной пожара стало то, что люди сжигали мусор. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на дома по улице Кооперативной, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

Фото: «Происшествия Тольятти».