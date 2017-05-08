Легендарные летчики группы «Русь» покажут тольяттинцам более 20 комплексов высшего пилотажа

В Самарской области в рамках празднования Дня Победы по инициативе и личной поддержке губернатора Самарской области состоится грандиозное авиационное выступление с участием легендарной пилотажной групп «Русь» Вяземского учебного авиационного центра.

В Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова с 12.00 начнется торжественное мероприятие, посвященное праздничному событию. Для участников мероприятия будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов Тольятти.

Показательные выступления пилотажной группы «Русь» пройдут ближе к 14.00. Летчики продемонстрируют более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60°, боевые развороты с перестроением в «Стрелу», «Ракету», петли Нестерова на дистанции 400-500 м между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа, проход солиста с бочками, перевернутый полет, выполнение «сердца» с пробиванием фигуры «стрелой» одиночки и многое другое.

Участников мероприятия ждут конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов, каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и, конечно же, отведать настоящую солдатскую кашу.

Адрес паркового комплекса: г.Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа.

Фото: Михаил Сырица