В Самарскую область движется похолодание

В предстоящие сутки в Самарской области сохранится теплая погода. В четверг через наш регион будет перемещаться холодный фронт из центральных районов России, который принесет на Среднюю Волгу местами кратковременные дожди и значительное понижение температуры воздуха. В конце рабочей недели осадки маловероятны, температура воздуха ожидается ниже своей климатической нормы, сообщили специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 1 градус  ниже средних  многолетних  значений. 

Сегодня днем температура воздуха еще может прогреться до +28 градусов, но уже в четверг она составит +13...+18, а в ближайшие ночи опустится до +3...+8 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
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  3. 03.05.2017 09:05 [346] (0)
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