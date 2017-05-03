Тольяттинские полицейские разыскали похищенный автомобиль и вернули его владельцу

В августе прошлого года в дежурную часть полиции поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что с парковочной автостоянки был похищен принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2114.

Хозяин транспортного средства поставил автомашину на стоянку около дома на улице Тополиной, а утром не обнаружил её. По факту кражи возбудили уголовного дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления полицейскими был задержан безработный 33-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичное преступление.

Как сообщает облГлавк, злоумышленник, используя спецсредства, проник в автомобиль и в дальнейшем похитил его с целью разобрать на запчасти и продать. Транспортное средство было обнаружено сотрудниками уголовного розыска в Ставропольском районе и возвращено законному владельцу.

Подозреваемый в содеянном признался. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным противоправным деяниям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.05.2017 09:58 [74] (0)
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