Футбольный Кубок «ИнфоЛады» собрал друзей в 23 раз

В конце апреля в Тольятти состоялся футбольный Кубок «ИнфоЛады» - турнир, имеющий славную историю и очень личный для каждого его участника. Будет правильным назвать его и в числе самых традиционных спортивных мероприятий города. С 90-х он собирает футбольные команды передовых предприятий Тольятти, которые выявляют сильнейшего на городских футбольных полях. Чтобы не происходило в городе, как бы не менялась наша жизнь, турнир существует уже более 20 лет. Причиной такого успешного долголетия можно без сомнения считать сильную дружбу его организаторов и участников - турнир изначально задумывался как соревнование, но с обязательным атрибутом дружеского общения во время игры и после объявления финальных результатов.

- Одна история - чисто спортивная, посостязаться, сыграть в футбол, а другая это дружеская компания, - рассказывает финансовый директор компании «ИнфоЛада» Леонид Юнкин. - Проходит уже 23 турнир, который позволяет нам встретиться дружеской компанией. Так что, это не только спортивный интерес, но и долгожданная встреча. Раньше после турнира мы традиционно шли на лыжную базу, проводили так называемый «третий тайм», обсуждая перипетии только что закончившийся борьбы».

Истоки турнира можно найти в конце 70-х, когда стали доброй традицией регулярные матчи, проводившиеся Управлением организации производства АВТОВАЗа. Уже позже, начинавшийся как кубок ДИСа (Дирекция информационных систем ВАЗа), турнир получил название Кубок «ИнфоЛады» и стал собирать бывших и нынешних работников УОПа-ДИСа. Вместе с ними на поле выходили и их дети, благодаря чему турнир стал не только дружеским, но и семейным, действительно имеющим богатую историю. Вот и в нынешнем году одна из постоянных команд-участниц «Боча» выходила на поле под предводительством Владимира Боченкова, отец которого стоял у ее истоков и принимал участие в турнире на протяжении многих лет. И для турнира такие истории являются привычными.

В этом году турнир прошел 22 апреля на стадионе «Спутник». Уже несколько лет он имеет название – Кубок «ИнфоЛады» памяти Юрия Тимина - отдавая дань памяти бывшему генеральному директору компании «ИнфоЛада» Юрию Сергеевичу Тимину, немало сделавшего для организации этого соревнования.

Несмотря на статус дружеского, Кубок всегда проходит в интересной, бескомпромиссной борьбе. Динамичность проведения и турнирная сетка не позволяют выключиться командам из борьбы за главный трофей. 22 апреля на поле вышли шесть команд: «ИнфоЛада», «Боча», «Спутник», «ДИС АВТОВАЗ», «КЛДФ Вымпел», «Сбербанк».

- В прошлом году до последнего сохранялась интрига, а две команды в финальной таблице набрали одинаковое количество очков - «Вымпел» и «Спутник». Их рассудило наше положение турнира: в случае равенства очков, средний возраст команды становится первым и важным условием. Стали считать - «Спутник» оказался старше. Сыграли они на равных, но «Спутник» выиграл турнир, - вспоминает Леонид Юнкин.

В этом году «Спутник» также считался фаворитом турнира, однако среди его участников появился очень крепкий новичок - команда «Сбербанка».

- Некоторые капитаны других команд даже начали роптать, так как у «Сбербанка» очень сильная команда. Они выступают в своих соревнованиях по всей России, - рассказал Леонид Юнкин, тем не менее, отметив, что для турнира его новый участник выставил коллектив чуть более старшего возраста, чем обычно.

Ненастная погода, которая держалась в Тольятти несколько дней назад, не испортила участникам и болельщикам впечатлений от турнира. Игры между шестью командами прошли в обоюдоострой борьбе, большая часть матчей закончилась с перевесом одной из команд всего в один мяч. Одержав четыре победы и сыграв один матч вничью, победителем 23 Кубка «ИнфоЛады» памяти Юрия Тимина стала сборная «Сбербанка». Вторым стал прошлогодний победитель «Спутник», а третье место занял «КЛДФ Вымпел». Четвертыми стали «ДИС», команда «ИнфоЛада» заняла пятое место, а «Боча» - шестое.

Подводя итоги турнира, Леонид Юнкин отметил, что его хозяева - сборная «ИнфоЛады» хочет вернуть главный приз соревнований в родные пенаты.

- «ИнфоЛада занимала раньше 1-3 места, теперь многие разъехались, а собрать новую команду стало сложнее, молодежь не футбольная. Раньше и тренировались обязательно каждую неделю, а теперь нет времени или настроения. Зато сохранилась добрая дружеская компания, - подчеркивает Леонид Юнкин. - Есть традиции. Турнир - это встреча старых друзей, на него приезжают люди из других городов, те, кто раньше играли за нашу команду. И зрители продолжают приходить, не только болельщики предприятий и компаний, но горожане.

Именно поэтому турнир живет и продолжает собирать друзей, в этом году уже в 23 раз, словно связывая спортивной нитью несколько поколений жителей Тольятти.