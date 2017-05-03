Глава Тольятти Сергей Анташев посетил ПАО «КуйбышевАзот»

Совместно с председателем совета директоров компании Виктором Герасименко градоначальник осмотрел производственные площадки завода. В том числе, ознакомился со строящимся предприятием ООО СП «Граниферт», которое буквально на днях получило статус резидента ТОР «Тольятти». Виктор Герасименко рассказал, что в ближайшее время здесь будет налажено экологически безопасное производство удобрений и азотных соединений. Общий объем инвестиций в проект составит более 900 млн.рублей, пишут "Городские ведомости".

Сергей Анташев поблагодарил главу ПАО «КуйбышеАзот» за продуктивную работу. Это одно из немногих промышленных предприятий города, которое год от года демонстрирует положительную динамику. В частности, в марте текущего года компания была удостоена Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016». Тольяттинский завод отметился в номинации «Лучший проект по импортозамещению», что в современных условиях является одним из приоритетных направлений.

Немаловажно, что при этом на заводе уделяется особое внимание социальной политике, которое распространяется на весь город. Руководство предприятия традиционно участвует в общегородских проектах, вкладывая силы и средства в благоустройство Тольятти.

Среди прочих, на встрече был затронут вопрос о возрождении совета директоров Тольятти, в состав которого должны войти руководители крупных промпредприятий города. Напомним, такое намерение Сергей Анташев выразил после своего избрания, озвучивая задачи на перспективу.

Глава Тольятти и председатель правления ПАО «КуйбышевАзот» наметили пути взаимодействия и договорились о дальнейшем сотрудничестве.