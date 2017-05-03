На улице Горького прикрыто незаконное игорное заведение

Прокуратурой Центрального района в целях выявления незаконной игорной деятельности организовано взаимодействие с общественной организацией «Победа», по результатам которого сотрудниками ОП № 24 У МВД России по г.о. Тольятти проведены мероприятия, направленные на пресечение незаконной игорной деятельности.

Так, в ходе проверки по адресу: ул. Горького, 59 установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности с использованием компьютерного оборудования. Сотрудниками отдела полиции изъято 19 единиц компьютерного оборудования, посредством которого предоставлялся доступ к незаконной игорной деятельности.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые процессуальные действия.

Прокуратурой района своевременность и законность принятия процессуальных решений правоохранительными органами взяты на контроль.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.05.2017 12:34 [129] (0)
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