На улице Горького прикрыто незаконное игорное заведение

Прокуратурой Центрального района в целях выявления незаконной игорной деятельности организовано взаимодействие с общественной организацией «Победа», по результатам которого сотрудниками ОП № 24 У МВД России по г.о. Тольятти проведены мероприятия, направленные на пресечение незаконной игорной деятельности.

Так, в ходе проверки по адресу: ул. Горького, 59 установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности с использованием компьютерного оборудования. Сотрудниками отдела полиции изъято 19 единиц компьютерного оборудования, посредством которого предоставлялся доступ к незаконной игорной деятельности.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые процессуальные действия.

Прокуратурой района своевременность и законность принятия процессуальных решений правоохранительными органами взяты на контроль.