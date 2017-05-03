Николай Меркушкин: «Лада» продолжит играть в КХЛ»

2 мая губернатор Николай Меркушкин в Тольятти встретилс со спортивным директором ХК «Лада» Вадимом Макаровым.

В первую очередь, Николай Меркушкин отметил, что областное Правительство будет оказывать хоккейному клубу всестороннюю поддержку, и что «Лада», безусловно, продолжит играть в КХЛ. Затем разговор коснулся кадровых вопросов, частичного пересмотра расходов клуба – планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков, сообщает правительство региона.

Глава региона поставил задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками.

«У нас уже подрастет очень хорошая смена, — подчеркнул Меркушкин, — Несколько человек были приглашены в сборную страны».

Это стало возможным, в первую очередь, благодаря усилению детской хоккейной школы, воспитанию будущих хоккеистов с ранних лет. Кроме того, за последние 5 лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок: построено 29 Физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 стадионов, 14 ледовых дворцов и арен, 13 бассейнов, более 300 спортплощадок.

«Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне», — обозначил цель Николай Меркушкин.