Тольяттинским выпускникам предлагают временное трудоустройство

ГКУСО Центр занятости населения Тольятти приглашает горожан в возрасте 18-19 лет, имеющих среднее профессиональное образование, принять участие в программе по временному трудоустройству на предприятия и организации города.
Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по специальности, применить на практике полученные знания, приобрести опыт и получить трудовую книжку. Освоить профессиональные навыки на предприятии можно в качестве бухгалтера, менеджера, оператора ПК, специалиста по компьютерным системам, швеи и других специальностей.
Выпускникам предлагаются следующие условия работы:
Также специалисты Центра занятости могут в индивидуальном порядке помочь во временном трудоустройстве на предприятие, на котором выпускники проходили практику. Для этого необходимо обратиться к специалисту отдела специальных программ по адресу: ул. Свердлова, 45а, каб. 501, тел. 33-74-98.
Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:
Для регистрации необходимы следующие документы:
- паспорт;
- диплом о профессиональном образовании;
- сберкнижка (оригинал, копия);
- пенсионное страховое свидетельство (если есть).
После регистрации необходимо обратиться к специалисту отдела специальных программ за направлением на работу.