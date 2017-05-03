Тольяттинским выпускникам предлагают временное трудоустройство

ГКУСО Центр занятости населения Тольятти приглашает горожан в возрасте 18-19 лет, имеющих среднее профессиональное образование, принять участие в программе по временному трудоустройству на предприятия и организации города.

Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по специальности, применить на практике полученные знания, приобрести опыт и получить трудовую книжку. Освоить профессиональные навыки на предприятии можно в качестве бухгалтера, менеджера, оператора ПК, специалиста по компьютерным системам, швеи и других специальностей.

Выпускникам предлагаются следующие условия работы:

временная работа сроком на месяц;

работодатель выплачивает зарплату от 7500 руб.;

центр занятости оказывает материальную поддержку 1700 руб.;

возможна перспектива постоянного трудоустройства.

Также специалисты Центра занятости могут в индивидуальном порядке помочь во временном трудоустройстве на предприятие, на котором выпускники проходили практику. Для этого необходимо обратиться к специалисту отдела специальных программ по адресу: ул. Свердлова, 45а, каб. 501, тел. 33-74-98.

Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:

Отдел по работе с населением Автозаводского района – ул.Свердлова, 45а, каб.103;

Отдел по работе с населением Центрального района – ул.Советская, 63;

Отдел по работе с населением Комсомольского района - ул.Коммунистическая, 36.

Для регистрации необходимы следующие документы:

- паспорт;

- диплом о профессиональном образовании;

- сберкнижка (оригинал, копия);

- пенсионное страховое свидетельство (если есть).

После регистрации необходимо обратиться к специалисту отдела специальных программ за направлением на работу.