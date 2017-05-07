Николай Меркушкин принял участие в посадках тольяттинского леса

2 мая, регион принял участие во «Всероссийском дне посадки леса». В рамках масштабной акции Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в высадке деревьев в зеленой зоне Тольятти.

В 2010 году здесь выгорело около 2 тыс. га леса, с тех пор проведена посадка новых деревьев на площади 1,3 га. Восстановление идет в рамках двух областных программ. Общий объем выделенных средств составил 194,8 млн. рублей. В этом году активисты высадили деревья в «Лесу памяти», заложенном в честь героев I и II мировых войн – уроженцев Ставрополя-на-Волге, сообщает регионально правительство.

«Сегодня мы делаем великое дело. Мы не просто сажаем деревья, – обратился к участникам акции Николай Меркушкин. – Этот лес заложен в память воинов, павших в Первой и Второй мировой войнах. Наша задача – не только восстановить то, что сгорело, но и каждый год наращивать посадку новых лесов, а в городах, где это возможно, создавать новые парки и скверы».

Губернатор подчеркнул, что в этом году на территории области планируется посадить тысячу гектаров леса с тем, чтобы уже в следующем году полностью ликвидировать последствия пожаров 2010 года.

Николай Меркушкин возложил цветы к памятному знаку, установленному в честь участников Первой мировой войны. Всего в этот день тольяттинцы во главе с Губернатором высадили новый лес на площади 2 га. Глава Тольятти Сергей Анташев особенно отметил тот факт, что лес восстанавливается совместными усилиями областной и городской власти, и что особенно важно, многое делается добровольцами.