Тольяттинцев просят помочь в поиске водителя, сбившего пешехода на трассе М-5

Сегодня ночью, 3 мая, на территории Ставропольского района неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-5 «Урал» в районе 979 км, неустановленный автомобиль двигался со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительным данным, пешеход, молодой человек 1995 года рождения, перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля перед близко идущим транспортом. В результате ДТП пострадавший пешеход с травмами и ушибами госпитализирован в ГБ №5 г.Тольятти.

Пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Ведутся розыскные мероприятия. Всем кому что-либо известно о данном происшествии просьба обращаться по телефонам: 8(8482) 28-36-96, 8-927-2-14-41-36.