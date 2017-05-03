Тольяттинца наградят за помощь в поимке грабителя

Возле одного из домов на улице Льва Толстого произошел инцидент. Неизвестный мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2112 и попытался похитить автомагнитолу стоимостью 2800 рублей.

Совершить задуманное злоумышленнику помешал свидетель правонарушения. Мужчина сообщил о происходящем в полицию и до прибытия экипажа удерживал преступника на месте происшествия.

Прибывшие сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили заявителя и собрали улики.

Как сообщили в облГлавке, 44-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и не имеет постоянного заработка. По словам задержанного, он собирался похитить автомагнитолу с целью последующего сбыта и выручки денежных средств.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж», возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции выражают благодарность местному жителю, проявившему активную гражданскую позицию. Решается вопрос о его поощрении.