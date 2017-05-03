У Тольятти вновь появился шанс на «Аллею славы»

В последние дни апреля тысячи тольяттинцев приняли участие в акции «Аллея славы» в надежде на то, что в нашем городе одним красивым местом станет больше – организаторы обещали высадить бесплатные саженцы в городах-победителях в преддверии Дня Победы. Итоги голосования разочаровали – Тольятти не хватило чуть более тысячи голосов, чтобы попасть в пятерку победителей. Однако у города появился реальный шанс обрести желанную «Аллею Славы».

Ажиотаж, который возник в тольяттинском интернет-пространстве, еще раз доказал – жители города хотят, чтобы Тольятти преображался, зеленел, становился краше. Тем более, в Тольятти всегда с особым почетом относились к подвигу ветеранов Великой Отечественной Войны.

Проигрыш в акции можно забыть, но сама идея посадки такой аллеи в Тольятти понравилась руководству компании «ИнфоЛада». Как стало известно TLT.ru, компания обратилась в администрацию города с просьбой о выделении участка в городе для создания Аллеи славы, посвященной всем ветеранам ВОВ.

Стоит отметить, что уже несколько лет подряд сотрудники и руководство «ИнфоЛады» участвуют в посадках молодых саженцев на месте сгоревшего тольяттинского леса, и, как считают в компании, новая зеленая аллея в городе станет подарком всем жителям Тольятти.

Сейчас компанией вместе с городской администрацией согласуются организационные моменты. Предстоит определить место, а также размеры будущей Аллеи славы, от которых зависит количество высаженных деревьев. По задумке руководства компании, Аллея должна появиться в знаковом месте, которое без проблем может посетить каждый горожанин.