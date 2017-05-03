На улице Свердлова черная иномарка перевернула ВАЗ-2107 и скрылась с места ДТП

Сегодня утром на улице Свердлова произошла авария с пострадавшими.

ВАЗ-2107 двигался со стороны улицы Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина по правому ряду, сообщила позже пассажирка. Неожиданно для людей, находящихся в автомобиле, перед карманом на высокой скорости их подрезала черная иномарка. Водитель сумел избежать аварии, резко вывернув руль вправо. Однако автомобиль заехал на бордюр, после чего «Лада» перевернулась на проезжей части.

Водитель второго автомобиля скрылся с места происшествия.

Мужчина с женщиной оказались заблокированы в салоне «семерки». Незамедлительно к ним подбежали случайные прохожие и очевидцы ДТП. Граждане помогли снять ремни безопасности и вернули автомобиль на колеса, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

Водитель был госпитализирован с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

Фото: «Происшествия Тольятти».