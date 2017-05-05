Более 400 тольяттинцев высадили 16 тысяч саженцев в лесу

30 апреля в Тольятти состоялась открытая общественная посадка леса. Как сообщают организаторы, на территории в 4 га была высажено почти 16 тыс. саженцев сосны.

Отметим, что акция проводится второй год подряд и необходимые для ее организации деньги собираются самими тольяттинцами, частными лицами и несколькими организациями. За полтора месяца удалось собрать 87979 руб. На проведение посадки ушло 73 тыс. руб., а оставшиеся средства пойдут на механизированную обработку прошлогоднего участка. Инструменты для посадки леса, а также автобусы, доставившие участников на место проведения акции, были предоставлены партнерами бесплатно. Администрация города помогла с транспортом, ГК «ЭкоВоз» – мечами Колесова.



Непосредственно в посадке леса приняло участие более 400 человек. В прошлом году акцию посетило около 300. На месте перед посадкой леса был проведен инструктаж по правилам посадки саженцев. Сотрудники отдела лесного хозяйства администрации города направляли добровольцев на борозды, где их уже ждали инструменты и саженцы.



Акцию по посадке леса посетили глава администрации Тольятти Сергей Анташев, глава администрации Центрального района Артем Гончаров, а также депутаты Самарской Губернской думы Денис Волков и Николай Ренц.

Организатор акции Владимир Волга выразил благодарность всем, кто помогал, участвовал, организовывал, содействовал в проведении акции:

«В первую очередь благодарю самих горожан, которые жертвовали свои деньги, которые приехали в выходной день на посадку леса!



Благодарю администрацию г.о. Тольятти, в частности – отдел лесного хозяйства и Светлану Брыкину, за неоценимую помощь в решении организационных вопросов, за обеспечение инструментами и транспортом, за работу на самой посадке.



Благодарю ГК «Эковоз» и Дениса Волкова, за предоставленные инструменты и помощь в решении вопроса с автобусами.



Благодарю МП ТПАПТ-3 и водителей за помощь в доставке горожан в лес и обратно в город.



Благодарю Яну Ярошевскую (руководитель проекта "Город-друг") и Валерия Трубина, которые помогали мне в организации сбора средств и проведения акции.



Благодарю участников проекта «Пища жизни», которые бесплатно поили горожан своим вкусным и бодрящим имбирным напитком.



Благодарю за информационную поддержку все электронные и печатные СМИ, в особенности - газеты "Презент", "Площадь Свободы" и информационные порталы "ТЛТ.ру" и "ТЛТправда.ру".



Благодарю всех за фото – это настоящая историческая документация нашей акции. Отдельная благодарность Дмитрию Судакову и Елизавете Матвеевой за великолепный видеоролик о нашей акции.



Еще раз хочу обратить ваше внимание на один факт. В данной акции сотрудничали и активно взаимодействовали и общественность, и бизнес, и власть. Именно поэтому 30 апреля ЛЕС МЫ ПОСАДИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ».



Фотоальбом акции. Видеоролик акции. В отчете использованы фото Р. Иткулова.