Тольяттинцы выйдут на Всероссийскую акцию «Рекорд Победы»

9 мая в городах России пройдёт всероссийская патриотическая акция "Рекорд Победы". Участники со всей страны выйдут на площади, чтобы в заданное время выполнить «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны.

В этом году, более чем в 150 российских городах, люди сделают 26 тысяч 298 отжимание!

Тольятти также устроит перекличку с городами-участниками акции. Мероприятие состоится в 13:00 в главном мемориале нашего города - Парке Победы (ул. Юбилейная). Организаторами акции в Тольятти второй год являются Профком студентов и аспирантов и Объединенный совет обучающихся ТГУ.