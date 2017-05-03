Создание «Новой сцены» вместо старой «Пирамиды» обойдется в 638 млн рублей

Глава Тольятти Сергей Анташев показал губернатору Николаю Меркушкину здание бывшего развлекательного центра «Пирамида», которое готовится к реконструкции. Возможность провести ее город получил лишь недавно, когда объект включили в федеральную программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

На месте старой «Пирамиды» по проекту должен появиться театрально-культурный комплекс «Новая сцена» для театра «Колесо».

Стоит отметить, что 22 и 23 апреля работники культуры вместе с другими инициативными жителями города провели субботник возле бывшего кинотеатра, дабы привести в порядок прилегающую территорию. Облагороженное место даст возможность проводить здесь концерты и разные интересные акции для населения. Так что главе города было, что показать губернатору - неравнодушие горожан к этому месту, воплотившееся в уборке территории, а также было, что обсудить - эскизный проект зрительного зала будущего комплекса. В ходе беседы родились новые предложения, которые, скорее всего, будут воплощены в жизнь - нужно расширить сцену, организовать центральный проход и скорректировать расположение зрительских мест.

По предварительным расчетам общая стоимость «Новой сцены» вместе с сопутствующей инфраструктурой оценивается в 638,3 млн рублей, пишут «Городские ведомости». Из них 28,5 млн выделяется на разработку проектно-сметной документации. Проект будет выполняться в рамках программы повышения качества среды моногородов «5 шагов благоустройства повседневности». Дать новую жизнь объекту, который давно не используется по назначению, можно будет, благодаря пятому шагу «Подбери брошенное».
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  2. TLT.ru
  3. 03.05.2017 19:02 [140] (0)
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